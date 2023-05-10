麥卡錫指已等拜登90天開會 拜登或因國債問題取消G7訪問

美國總統拜登Joe Biden和共和黨高層議員周二（9日）進行了提高31.4萬億美元美國債務限額，如果國會不採取行動，這個僵局有可能在最快三周內將美國推向前所未有的違約。

拜登呼籲立法者無條件提高聯邦政府自行規定的借款限額。共和黨眾議院議長麥卡錫Kevin McCarthy表示，他的議院不會批准任何不削減開支以解決日益增長的預算赤字的協議。

拜登指他和國會領導層就前進的道路進行了一次富有成效的會晤，以確保美國不會出現債務違約。雙方同意繼續討論，將在周五（12日）再次會面。同時間，相關工作人員直至周五前每天都要開會，參加會議的每個人都明白違約的風險。

拜登亦直言：「我在我們的會議上明確表示，違約不是一個選項。我告訴國會領導人，我準備開始對我的預算進行單獨討論。」

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拜登也不排除最終援引美國憲法第14條修正案的可能性，其是確認國會撥出的所有美國國債的合法性，這是一種未經測試的方法，將尋求宣布債務限額違憲。他說，這樣做需要進行訴訟，但這是他未來可能研究的一個選項。

至於關於對七國集團的訪問，拜登指他仍然致力於此，但顯然這是議程上唯一最重要的事情，「如果到了最後一刻，我們仍然沒有解決這個問題，而到期日期是在旅行期間，我不會去。我會留下來，直到這個問題得到解決。」

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麥卡錫則指，在這次會議上每個人都重申了他們的立場。他沒有看到任何新的動向。總統說工作人員應該重新聚在一起（開會）。但他很清楚地告訴總統，現在只剩下兩個星期的時間了。他更道：「不幸的是，總統已經等了97天，卻從未見過面。我每天都問「我們能見面嗎？而他說不。」」

麥卡錫亦稱，他無數次問拜登「是否有一些地方我們可以找到儲蓄？」但拜登他什麼都沒有提供。所以他希望能夠找到它們，「我希望他願意在未來兩週內進行談判，以便我們能夠真正解決這個問題。」

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記者：張瑋婷