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【自動駕駛】跑車品牌Porsche夥自動駕駛先驅Mobileye　共建輔助駕駛系統

科技 16:48 2023/05/10

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知名跑車品牌Porsche（保時捷）近日宣佈，將與自動駕駛技術公司Mobileye合作，未來在保時捷的車款上引入 Mobileye Supervision系統，可以提供自動輔助駕駛功能。

電動車、自動駕駛技術日漸成熟，連傳統跑車品牌亦要急起直追。知名跑車品牌Porsche（保時捷）近日宣佈，將與自動駕駛技術公司Mobileye合作，未來在保時捷的車款上引入 Mobileye Supervision系統，可以提供自動輔助駕駛功能。

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保時捷研發主管Michael Steiner稱，他們只對特定情況下的部分自動駕駛能力有興趣，簡單而言，他們希望讓車主在交通擠塞時，雙手可以不用一直放在方向盤上。Mobileye是電動車品牌Tesla的第一代輔助駕駛技術合作夥伴，當時Tesla就使用他們開發的 EyeQ3芯片，驅動他們的視覺主導輔助駕駛軟件。惟雙方在2016年拆夥，因當時Tesla決定改用自家製的Tesla Vision系統，而Mobileye就在2017年被Intel收購，隨後獨立成子公司，並於2022年上市。

資料顯示，目前全球有超過30家車廠與Mobileye合作，包括Audi、BMW、Geely、Honda及Volkswagen等，保時捷就成為該公司最新合作夥伴。（Porscheg官方網頁圖片）

資料顯示，目前全球有超過30家車廠與Mobileye合作，包括Audi、BMW、Geely、Honda及Volkswagen等，保時捷就成為該公司最新合作夥伴。Mobileye的SuperVision系統功能強大，包可自動變換車道、高速公路塞車助手、點到點自動導航、防禦性避險駕駛等，歸功於其11顆攝影機結合雷達，搭載EyeQ6系統晶片（SoC）及高精密地圖，理論上足可達到Level 3自動駕駛能力。

責任編輯：李彥煒

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