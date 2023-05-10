嚴防歐美衰退風險　慎選新興市場股債

美國爆發金融危機的威脅似乎可控，惟地區銀行壓力未除，或促使金融機構收緊放貸標準，且西方央行仍在遏止偏高通脹，歐美經濟硬着陸風險猶在，反觀新興市場在中國經濟帶動下向好，慎選新興市場股債將可把握當前機遇，但仍需提防歐美經濟衰退風險，對美股及企業債持審慎取態。

市場焦點正逐步回歸通脹及增長前景，已發展市場通脹仍處於高位，央行不得不維持壓抑通脹的取態，無法全力支持正在放緩的經濟。歐美央行均已大幅收緊貨幣政策，其影響尚未完全反映，惟美國銀行業的緊張情緒正加快金融環境緊縮，我們仍預期未來12個月內歐美將出現經濟衰退。反觀中國重新開放後，經濟持續復甦，許多其他新興市場亦受惠於通脹回落及當地息口見頂。

此背景下，我們對整體股票持中性看法，至於各地股市，相較於已發展市場更看好新興市場。在各已發展市場中，對美股持審慎態度，鑑於美國貸款標準正在收緊，料中小企愈來愈難獲得貸款，將影響美國就業及經濟增長，加上標普500指數估值偏高，尤其是與新興市場相比。英國市場的大價股指數估值吸引，且股份業務大多遍佈環球，值得投資者留意。

不少新興市場的經濟增長、通脹及貨幣環境與已發展市場形成鮮明對比，特別是中國，我們認為內地企業盈利的改善可能會取代偏低估值，成為該市場下一波升浪的主要驅動力，投資中國A股是捕捉中國經濟重啟的其中一個方法，A股受地緣政治事件及外圍市場的影響較小，主要受國內經濟驅動，若歐美經濟增長放緩，在投資組合中加入A股有助降低個別地區風險。

舉例來說，投資者也可透過國際奢侈品牌股，間接投資中國復甦主題，因這些企業於倫敦、蘇黎世或紐約市場上市，受中國利淡消息影響程度較低，且近期全球奢侈品銷售表現更像必需消費品，倘若歐美經濟增長放緩，此類股份應可提供相對較好的下行保護。

債券方面，由於美國信貸狀況將進一步收緊，我們對整體債券持維持觀望，相對看淡整體企業債券，當中相對高收益債券，較看好投資級別的企業債。但基於緊縮週期接近尾聲，相對看好政府債。股票與債券走勢的相關性最近更趨向負相關性，意味投資政府債將有助分散股市風險。新興市場債券可受惠於區內宏觀經濟向好、已發展市場央行的強硬取態和美元匯價回軟，相對於新興市場美元債，新興市場本幣債或有更多機遇。

最後，於貨幣方面，我們相對看好新興市場貨幣，其中包括可受惠於中國民眾出遊的泰銖，而相對於美元較看好歐元和日圓。

責任編輯︰梁浩碩

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