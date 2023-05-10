【新股IPO】中國AI公司出門問問傳計劃今年來港上市 集資最多3億美元

引述外電報道，中國AI及智能設備製造商出門問問計劃來港上市，現正與中金及招銀國際合作為上市作準備，最快有望今年完成上市，集資介乎2億至3億美元。出門問問上月推出自家人工智能大型語言模型，據了解有關上市計劃仍處於初步階段，集資規模及上市時間等細節可能會有所調整。



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出門問問由谷歌前員工於2012年創立，公司目前除與Alphabet建立戰略合作夥伴關係外，Volkswagen亦是公司的投資者及合作夥伴。

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記者：張以正