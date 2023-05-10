  • 24°C
香港時間 : 2023512日 (週五) 02:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Twitter宣佈推出通話和加密信息功能 本周將刪除不活躍賬戶

環球政經 12:21 2023/05/10

分享：

分享：

Twitter首席執行官馬斯克Elon Musk周二（9日）透露了有關新功能的細節，包括在該平台上增加通話和加密信息。

馬斯克去年提出了「Twitter 2.0 The Everything App」的計劃，他說該計劃將具有加密的直接信息（DMs）、長篇推文和支付等功能。

【同場加映】溫股知新：走勢未明朗 買貨勿太狼

溫股知新
【溫股知新】走勢未明朗 買貨勿太狼

馬斯克在周二的一條推文中說：「即將推出的語音和視頻聊天功能將從你的手柄到這個平台上的任何人，所以你可以和世界上任何地方的人交談，而無需給他們你的電話號碼。」

Twitter的通話功能將使這個微博平台與Meta(META)的社交媒體應用、Facebook和Instagram等有類似功能的平台相一致。

馬斯克說，從周三（11日）開始，Twitter上將有一個加密直接信息的版本，但沒有說通話是否會被加密。同時，Twitter本周表示，它將啟動一個清理過程，刪除和歸檔幾年來不活躍的賬戶。

【延伸閱讀】大行報告：滙豐研究上調兩隻賭股收入預測 首選仍然是金沙中國，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張瑋婷

開啟hket App，閱讀全文
電子支付 社交平台 AG Acquisition Meta 經濟 財務自由 記者 馬斯克 香港 Twitter
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【北水點睇】資金持續南下「愈跌愈買」 多隻港股ETF份額創歷史新高
【北水點睇】資金持續南下「愈跌愈買」 多隻港股ETF份額創歷史新高
【iMoney母親節有禮】送香港迪士尼樂園一日標準門票40張
【iMoney母親節有禮】送香港迪士尼樂園一日標準門票40張
【短訊詐騙】 釣魚短訊新騙局 偽冒SmarTone 訛稱積分到期換禮品盜信用卡資料
【短訊詐騙】 釣魚短訊新騙局 偽冒SmarTone 訛稱積分到期換禮品盜信用卡資料
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【稅局搬遷】稅務局完成搬遷　下周一起所有辦事處均於啟德辦公
【稅局搬遷】稅務局完成搬遷　下周一起所有辦事處均於啟德辦公
【騰訊700】一文看清騰訊首季績前 大行評級和目標價
【騰訊700】一文看清騰訊首季績前 大行評級和目標價
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款