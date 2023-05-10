Twitter宣佈推出通話和加密信息功能 本周將刪除不活躍賬戶

Twitter首席執行官馬斯克Elon Musk周二（9日）透露了有關新功能的細節，包括在該平台上增加通話和加密信息。

馬斯克去年提出了「Twitter 2.0 The Everything App」的計劃，他說該計劃將具有加密的直接信息（DMs）、長篇推文和支付等功能。

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馬斯克在周二的一條推文中說：「即將推出的語音和視頻聊天功能將從你的手柄到這個平台上的任何人，所以你可以和世界上任何地方的人交談，而無需給他們你的電話號碼。」

Twitter的通話功能將使這個微博平台與Meta(META)的社交媒體應用、Facebook和Instagram等有類似功能的平台相一致。

馬斯克說，從周三（11日）開始，Twitter上將有一個加密直接信息的版本，但沒有說通話是否會被加密。同時，Twitter本周表示，它將啟動一個清理過程，刪除和歸檔幾年來不活躍的賬戶。

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記者：張瑋婷