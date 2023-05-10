【中國監管】李雲澤任國家金融監督管理總局首任黨委書記　曾與易會滿一同任職工行

▲ 李雲澤(右)任國家金融監督管理總局首任黨委書記 曾與易會滿一同任職工行

國務院今年3月宣布一系列機構改革，以全新「直屬機構」國家金融監督管理總局替代中銀保監。中銀保監最新公布，國家金融監督管理總局今日下午召開領導幹部會議，宣布中央決定由李雲澤任國家金融監督管理總局黨委書記。

現年52歲的李雲澤現為四川省常務副省長，過去曾在建設銀行 （00939） 、工商銀行 （01398） 工作，2018年轉至四川省工作前，為工行副行長。在他任職工行副行長時，現任中證監主席易會滿為當時的工行董事長。

李雲澤於去年中共二十大成為中央候補委員，內地傳媒指，他將成為首位正部級70後高官。

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編輯：麥德銘