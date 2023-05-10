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【券商點睇】市場忽略火電廠盈利修復優勢 中國電力估值仍有提升空間

股樓投資 18:23 2023/05/10

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交銀國際表示，市場忽略了中國電力（02380）在內地火電廠盈利修復的優勢，上調其2023年盈利預測約6%，以反映火電板塊盈利改善情況，並維持「買入」評級，目標價由4元上調至4.12元。中國電力周三（10日）收報3.13元，升幅1.3%。

 

【青姐話】中特估 有段古

青姐話
【青姐話】中特估 有段古

該行指出，公司第一季新能源裝機進度仍優於其他同業，目前仍有估值提升空間，而且2023年第一季新能源發電量保持強勁增長。該行估計公司的火電板塊在第一季已在稅前盈利層面扭虧。

 

【延伸閱讀】大行點睇：一文看清大行予中移動 績前最新評級和目標價，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

 

另外，內陸電廠今年將進一步體現跟中煤集團的合作，該行估計公司往後季度的長協履約率將會有明顯改善。

 

【溫股知新】入市氣氛仍淡薄 睇清諗清先好搏

溫股知新
【溫股知新】入市氣氛仍淡薄 睇清諗清先好搏

 

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記者：鄭昊彤

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電力 中國 港股 買入 目標價 中國電力（02380）
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