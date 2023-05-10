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【大行報告】大和：建議投資者趁機收集 續列舜宇光學為行業首選

股樓投資 17:19 2023/05/10

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大和表示，考慮到汽車使用的鏡頭數量增加，以及AR/VR發展，該行重申對舜宇光學（02382）「買入」 評級，並建議投資者趁機收集，繼續列舜宇為行業首選，目標價105元。舜宇光學周三（10日）收報83.1元，升幅3.3%。

 

【青姐話】中特估 有段古

青姐話
【青姐話】中特估 有段古

該行指出，公司4月份手機鏡頭出貨量按年下跌25%；按月計增長13%，手機攝像模組按年下跌10%，則按月升27%。首四個月出貨情況總體而言，仍然大致符合該行的上半年出貨量預測。其中手機鏡頭表現相對落後，該行相信因短期宏觀經濟的不確定性，令智能手機需求仍然疲軟。

 

【延伸閱讀】大行點睇：中興通訊首季多賺逾19% 大摩唱好股價未來60天跑贏同業，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

 

即使今年上半年市場需求維持疲軟並充滿挑戰，但大和認為公司在智能手機或恢復規格升級趨勢、新iPhone推出，以及長期市場份額增長的推動下，仍然能實現今明兩年盈利按年增長26%至42%。

 

【溫股知新】入市氣氛仍淡薄 睇清諗清先好搏

溫股知新
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責任編輯：鄭昊彤

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