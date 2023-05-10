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【數據點睇】內地4月乘用車銷售按年增逾五成半 出口按年飈升近2.3倍

股樓投資 16:39 2023/05/10

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中國乘用車市場信息聯席會（乘聯會）公布，內地4月乘用車市場零售銷量163萬輛，在去年同期受疫情影響的低基數下按年增55.5%，按月則增2.5%；同月出口數據表現強勁，4月乘用車出口達30萬輛，按年飈升2.27倍，按月則增3%。

 

【青姐話】中特估 有段古

青姐話
【青姐話】中特估 有段古

按公布數據，中國今年首四個月總共出口108萬輛乘用車，按年增長1.15倍；新能源乘用車出口9.1萬輛，按年增長10.29倍，按月增長29.4%，佔乘用車出口的31%。

乘聯會表示，價格戰熱度在4月已逐漸消退，經銷商恐慌心態亦逐步穩定，消費者恢復理性消費，觀望情緒得以緩解，前期壓抑的需求有所釋放。展望5月的車市，受去年同期銷量表現因供應鏈不穩定因素干擾，銷量按年或繼續呈現寬幅增長。

 

【延伸閱讀】大行報告：滙豐研究上調兩隻賭股收入預測 首選仍然是金沙中國，請按【見下頁

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上月銷情向好帶動中資汽車股周三（10日）逆市造好，其中以長城汽車（02333）為首，收報9.97元，升6.1%；華晨中國（01114）收報3.51元，升4.2%；理想汽車（02015）收報99元，升3.1%；吉利汽車（00175）收報9.83元，升2%。另外獲批收購易安財險的比亞迪（01211）亦升2.4%，收報243.4元。

 

 

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責任編輯：鄭昊彤

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比亞迪股份（01211） 汽車 華晨中國汽車（01114） 理想汽車—W（02015） 吉利汽車（00175） 長城汽車（02333） 港股 汽車股 銷售 中國
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