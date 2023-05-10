英新生嬰具3人DNA 創人工受孕技術先河

英國早前有婦人經人工受孕（IVF）形式，利用粒線體捐贈技術（mitochondrial donation treatment，簡稱MDT），移植第3人的健康線粒體，誕下當地首名擁有3人DNA的新生嬰兒，創下IVF技術先河。

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英國生育監管機構人類生育及胚胎局（Human Fertilisation and Embryology Authority，簡稱HFEA）的個案顯示，一個受精卵透過MDT，植入捐贈者的健康粒線體，並移除原有的不健康粒線體。

此舉去除原生母體基因中潛在可能出現的有害突變，如部分遺傳性疾病，避免傳承至下一代。利用此法受孕及出生的嬰兒將會有3人的DNA，出現「三親嬰兒」（three-parents babies）。嬰兒99.8%的DNA來自父母，只有約37種基恩來自捐贈者。

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英國早於2015年更改法律，允許在當地使用MDT技術。紐卡素生育中心（Newcastle Fertility Centre）在兩年後，成為英國首間及獨家准許使用MDT技術的醫療機構，第一宗個案於2018年獲批。

HFEA逐一審查MDT技術使用申請，暫時已有超過30宗獲批。中心拒絕透露任何相關資訊，但HFEA確認有嬰兒為接受MDT技術後經IVF受孕而出生，數量為少於5人。

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責任編輯：吳漢培