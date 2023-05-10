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內地女學生為方便返中大　先付半年租金　月租1.5萬租朗濤一房

股樓投資 16:00 2023/05/10

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中原地產新界東豪宅九肚山第二分行經理馮兆永表示，快將踏入暑假租賃旺季，部份學生開始偷步入市，大埔朗濤最新錄一宗內地生租賃個案，屋苑最新錄7B座高層K室，單位實用面積396平方呎，1房間隔，開價約17000元，議價後以15000元易手，實用平均呎租37.9元。

馮兆永補充，新租客一名為內地女學生，新學年於中文大學升學，為方便上學，即以先付半年租金方式，租入單位自用。據了解，業主於2021年以836萬元購入單位，是次租出單位可享約2.2厘租金回報。

延伸閲讀：【多相】瑜一·天海示範單位陪你睇 大自然美學主題 融合現代禪風藝術【下一頁

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撰文 : 蔡子俊

中原地產 朗濤 大埔 私人屋苑
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