▲ 【國泰293】國泰航空料難提升今年運力目標 未有派息時間表

國泰航空 （00293） 今舉行股東周年大會，雖然客運航空需求急速提升，國泰航空行政總裁林紹波重申，3月客運運力已恢復至疫情前50%，目前今年底回復至70%，但礙於人手限制，重建機組人員和地勤人員團隊需時，難以明顯上調今年運力恢復目標，料國泰航空要明年底才可全面恢復疫情前運力。

林紹波稱，目前國泰航空已覆蓋約70航點，當中15個是內地機場，目標今年可覆蓋約80個，並會加密來往內地主要城市的航班班次。因應機位供不應求，機票價格短時間內仍會高於疫情前，未來票價會隨運力恢復至正常化。

林紹波又指，國泰航空仍在重建業務階段，暫時未有向股東恢復派息的時間表。

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編輯：麥德銘