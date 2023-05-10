▲ 【大行報告｜手機設備股】大和：舜宇4月出貨量大致符合預期 籲趁股價弱勢進行收集

大和發表報告表示，由宏觀經濟不明朗導致近期手機需要疲弱，舜宇 （02382） 4月出貨量大致符合預期，而手機鏡頭則稍為落後，但認為公司上半年經營維持困難，預料今、明年盈利恢復增長26%至42%，並重申為「買入」及行業首選，並呼籲投資者把握股價弱勢而進行收集，予目標價105元。

舜宇周三（10日）午後愈升愈有，現升3.2%，報83元。

大和認為，舜宇整體手機攝像模組及車載鏡頭年初至今出貨量達至該行估計的67%和72%，大致符合預期 ；手機鏡頭出貨量達該行上半年預估的62%，稍為落後。不過，該行指，公司4月手機鏡頭按年下跌是由於高基數及整體手機需求疲弱所致，好消息是其按月出貨量因手機品牌推出新型號而有所回升。至於車載鏡頭亦錄得需求回升，因其汽車芯片短缺情況得以紓緩。

展望未來，該行認為舜宇因需求不濟而上半年經營維持困難，但未來可受惠手機配置升級、蘋果iPhone佔比提升、AR/VR多鏡頭等因素。

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編輯：姚卓然