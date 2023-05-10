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【日清食品1475】日清首季純利升22.3%至1.1億元 不派息

股樓投資 15:14 2023/05/10

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日清食品（01475）公布，截至今年3月底止，首季純利1.1億元，按年升22.35%；每股盈利10.59仙，不派息。季內，收入10.24億元，按年減少3.52%；毛利3.62億元，按年升8.79%。

【專家點睇】中國經濟復甦阻力不少 野村陸挺：不能閉門造車【下一頁

【青姐話】中特估 有段古

青姐話
【青姐話】中特估 有段古

期內，香港業務收入減少2.7%，乃由於不再如去年第五波疫情期間的需求突然激增，尤其是袋裝即食麵。中國內地業務收入減少4%（按當地貨幣計則增長3.3%），乃由於人民幣兌港元貶值。

【英國收購】長實擬收購英國房託Civitas Social Housing 總代價48億元 需待當地監管機構批准  詳情請看【下一頁

【溫股知新】入市氣氛仍淡薄 睇清諗清先好搏

溫股知新
【溫股知新】入市氣氛仍淡薄 睇清諗清先好搏

首季毛利率為35.3%，按年增長4個百分點，主要由於實施價格調整及原材料成本回落所致。日清食品曾跌至6.56元，見1個月低位，至3時12分，報6.73元，跌1.9%，成交金額137萬元。

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撰文 : 袁國守

港股 日清食品（01475）
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