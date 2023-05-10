【日清食品1475】日清首季純利升22.3%至1.1億元 不派息

日清食品（01475）公布，截至今年3月底止，首季純利1.1億元，按年升22.35%；每股盈利10.59仙，不派息。季內，收入10.24億元，按年減少3.52%；毛利3.62億元，按年升8.79%。

【專家點睇】中國經濟復甦阻力不少 野村陸挺：不能閉門造車【下一頁】

【青姐話】中特估 有段古

期內，香港業務收入減少2.7%，乃由於不再如去年第五波疫情期間的需求突然激增，尤其是袋裝即食麵。中國內地業務收入減少4%（按當地貨幣計則增長3.3%），乃由於人民幣兌港元貶值。

【英國收購】長實擬收購英國房託Civitas Social Housing 總代價48億元 需待當地監管機構批准 詳情請看【下一頁】

【溫股知新】入市氣氛仍淡薄 睇清諗清先好搏

首季毛利率為35.3%，按年增長4個百分點，主要由於實施價格調整及原材料成本回落所致。日清食品曾跌至6.56元，見1個月低位，至3時12分，報6.73元，跌1.9%，成交金額137萬元。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機