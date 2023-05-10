【大行點睇】美銀：中國貿易面臨挑戰 內需復甦緩慢 料短期回升

內地近日發表4月份進出口數據，美銀報告指出，隨著去年同期上海封城帶來的有利基數效應逐漸消失，以及全球需求放緩，中國出口將繼續面臨科技周期下行的壓力，增長可能再次陷入負增長。而進口增長，儘管近幾個月表現疲軟，但預計短期內將回升。家庭消費和企業投資的國內需求將持續改善，帶動進口增長在近期反彈。

中國4月出口增長放緩至8.5%，較3月的14.8%大幅下降，與市場預期的8.0%基本一致。美銀表示，考慮到2022年4月上海封城時期的低基數，出口增長的放緩也意味著積壓需求逐漸消散。

美銀對4月中國進出口數據觀點：

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同期，進口增長為-7.9%，低於預期的-5.5%，報告認為，這顯示國內需求復甦步伐緩慢，因此，貿易順差達到902億美元，略高於預期。

即使在相對較低的同比基數下，4月出口增長在多個行業也有所放緩，表明外部需求疲軟，積壓訂單已基本消化。考慮到基數效應，科技產品出口增長放緩，包括集成電路（-2.9%）和個人電腦/平板電腦（-11.1%）。

勞動密集型產品的增長也放緩，包括紡織品（2.3%）、服裝（8.1%）和鞋類（20.6%），家用電器和家具也出現明顯下滑。另一方面，汽車出口增長在兩年平均值方面表現良好，達到79.5%。在主要出口目的地方面，對東盟和香港的出口增長放緩最為明顯。

4月進口增長由3月的-1.4%進一步下滑至-7.9%，美銀指出，這表明國內商品消費復甦疲弱。能源產品進口表現不一，原油進口收縮（按價值計算-29.6%，按體積計算-1.5%），而天然氣（12.3%）和煤炭（33.2%）表現較好。其他原材料進口放緩，鐵礦石（-8.5%）和銅（-23.8%）持續收縮。農產品進口也有所減弱。與此同時，科技進口如集成電路和個人電腦/平板電腦持續萎縮。

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記者：李兆明