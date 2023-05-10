美共和黨涉履歷造假眾議員 傳遭司法部刑事指控

美國共和黨紐約州眾議員桑托斯（George Santos）去年被揭履歷造假及涉嫌濫用競選資金，但堅拒辭職。美媒引述消息人士指，檢察部門已向桑托斯提出刑事指控，桑托斯料最早周三（10日）於紐約東區聯邦法院出庭。

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CNN報道，司法部過去幾個月一直審查桑托斯的競選財務文件，已向他提出刑事指控。不過由於起訴書仍處於保密狀態，外界未能確定桑托斯面臨的具體控罪。

桑托斯最早將於周三早上自首，然後會出庭受審。有指桑托斯周二（9日）媒體大範圍報導事件數小時前，才得知自己被起訴的消息，他當晚也缺席眾院表決。

桑托斯當選後，美媒揭發他的學歷、工作經驗等履歷内容不實。他其後承認就其教育和經濟狀況作出誤導陳述，但否認有犯罪行為。

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不過桑托斯其後捲入濫用競選資金的指控，包括文件中有1,200筆金額均為199.99美元的款項，全部都剛好低於需要提供收據的申報門檻200美元。

另外，桑托斯及競選團隊更被指修改財務文件30多次，部分捐款人投訴其捐款金額與文件不符，部分捐款紀錄甚至完全消失。

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責任編輯：鄭錦玲