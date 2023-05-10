嘉峯匯極高層市景兩房1175萬售　三年多帳面蝕約74萬

中原地產匡夏元表示，嘉峯匯2B座極高層E室，實用面積512平方呎，採兩房一廳間隔，單位座向西北方，可享極開揚九龍城市景，最新以1,175萬元易手，折合實用呎價22,949元。

新買家鍾情單位景觀開揚，且鄰近港鐵站，議價後即拍板入市自用。上址原業主於2020年3月以1,249.2萬元購入單位，持貨3年多，現轉手帳面需蝕讓74.2萬元離場。

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