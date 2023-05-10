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【新股IPO】Klook據報擬明年赴美上市、集資3至4億美元　冀下半年於上市前先行融資2億美元　Klook：不作任何評論（第二版）

新股IPO 16:39 2023/05/10

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【新股IPO】Klook據報擬明年赴美上市、集資3至4億美元　冀下半年於上市前先行融資2億美元

據《路透》引述消息人士透露，本港旅遊及休閒預訂平台Klook客路據報計劃明年赴美上市，集資約3至4億美元（折合約23.4至31.3億港元）。不過，公司期望在上市前，於今年下半年先行融資約2億美元（折合約15.6億港元）。Klook最新回覆本報查詢指，對於市場傳聞及推測，不作出任何評論。

Klook自2014年成立，2021年初曾進行2億美元E輪融資，由Aspex Management領投，而資本、軟銀願景基金、博裕資本、經緯中國等投資者亦有參投。

自新冠疫情後，旅遊行業受惠，Klook 3月曾表示，海外整體預訂量按年增40%，其中新加坡、韓國、澳洲及馬拉西亞等地業務復甦強勁。Klook預期香港人的報復式旅遊將持續兩年。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】和使用【新股IPO小工具】

【ET財智Talk】金價年內將再創新高？白銀比黃金更值博？艾德金融文錦輝分析黃金、 白銀、油價等商品前景及走勢

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記者：宋佩恩

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