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馬斯克講明唔好信Whatsapp 網民揭程式後台一直秘密收音

環球社會熱點 14:13 2023/05/10

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美國富豪馬斯克（Elon Musk）日前在自家社交平台Twitter與網民互動時，明言自己並不信任通訊程式WhatsApp，並再次批評其母企Meta。

Twitter擬刪不活躍用戶 馬斯克：「騰空更多帳戶名稱」 【下一頁】

有網民在Twitter發相，指即使自己未有開啟WhatsApp的應用程式，但後台顯示WhatsApp一直在使用設備的咪高峰收取聲音。馬斯克回應稱，

「不可以信任WhatsApp。」（WhatsApp cannot be trusted.）

WhatsApp在官方Twitter回應，指網民的狀況只是安桌版本的一個程式錯誤。WhatsApp強調用戶全權掌控咪高峰權限，程式只在用戶錄語音訊息或影片時才會使用設備的咪高峰，同時表明語音經加密處理，WhatsApp不會知悉內容。

Twitter 5月推新功能 允許媒體就單篇文章收費 【下一頁】

惟不少網民指情況已持續出現多時，更有網民指不少人未知WhatsApp其實為Meta擁有。馬斯克亦回覆表示，另一通訊程式Signal創辦人或許正是忍受不了Meta及Facebook的行為，才自立門戶打造Signal。

有網民教導只需重啟設備，或在隱私權限關閉WhatsApp可使用咪高峰，便能解決WhatsApp一直在後台使用咪高峰的問題。

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責任編輯：吳漢培

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