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【大行報告︱內險股】野村上調國壽目標價至18.19元　料次季新業務價值更強

股市 13:54 2023/05/10

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野村上調國壽目標價至18.19元　料次季新業務價值更強

中國人壽 （02628） 今年首季新業務價值增7.7%，野村表示，國壽的新業務價值表現勝預期，代理人數按季大致持平，這為代理人渠道的未來復甦提供穩建的基礎。

野村將國壽今明兩年的淨利潤預測上調0.2%及0.3%，並上調新業務價值表現的預測2.2%。該行重申買入評級，並將目標價由15.84元上調14.8%至18.19元。

該行認為，鑑於前期銷售，今年第二季的新業務價值或會更強，預期期內將會錄得雙位數的增長，帶動上半年增長率達低雙位數，而全年則預期增長為高單位數。

野村提到，近期增長強勁基於兩大主要原因，一是疫情的影響逐漸消減，二是部份前期銷售的熱門儲蓄產品的定價利率高達3.5%。

【ET財智Talk】金價年內將再創新高？白銀比黃金更值博？艾德金融文錦輝分析黃金、 白銀、油價等商品前景及走勢

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【內險股】國壽首三個月保費收入增4%　一文看清內險股收入（附表）

編輯：袁諾曦

港股 中國人壽（02628）
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