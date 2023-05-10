馬德里網球公開賽惹爭議 疑有性別歧視

西班牙首都馬德里舉行的網球賽事馬德里公開賽（Madrid Open）近日惹起爭議，賽會被批評在安排上存在性別歧視，包括差距對待男女子球手及女球童的打扮。

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馬德里公開賽已於周日（7日）落幕，但賽事安排卻在事後引起不少討論。其中包括賽會在主場館賽事上，安排少女球童身穿短裙加露臍裝現身，遭批評打扮過於性感。賽會在其後賽事中，為女球童換成及膝短褲，但保留露臍上衣。

女性運動員協會發言人Pilar Calvo指摘，女球童的打扮明顯過於女性化，直指舉動是大眾根本無意識到的性別暴力。

另外，女雙決賽的勝負雙方均未獲安排發表賽後得獎演說，兩邊球手賽後分別在社交平台發文，對賽會安排表達不滿。

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同時亦有網民指出，女單冠軍﹑白俄羅斯球手莎巴蘭卡（Aryna Sabalenka）與男單冠軍﹑西班牙球手艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）同一日生日，但賽會為兩人安排的待遇明顯不同。

莎巴蘭卡雖獲一個精美蛋糕慶生，但艾卡拉斯的生日蛋糕明顯更加豪華，而且由專人抬出球場，全場觀眾一同祝賀。反觀，莎巴蘭卡則由自己捧起，相信在場館內獲少數職員祝賀。

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賽會總監兼前職業網球選手洛佩斯（Feliciano López）解釋，艾卡拉斯生日當日剛好在主場館比賽，而且順利打入決賽，加上他是主場球手，才會作如此安排，坦言對外界的反應感到驚訝。賽會暫時未有回應事件。

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責任編輯：吳漢培