【AI方案】SAS宣佈投放10億美元　發展人工智能驅動行業解決方案

▲ 數據分析公司SAS今日宣布，將於未來三年投資10億美元（約7.8億港元），進一步開發針對特定行業獨特需要的進階數據分析解決方案，受惠的行業包括銀行業、政府、保險業、醫療保健業、零售業及能源等領域。

憑著ChatGPT等人工智能（AI）應用，AI發展速度今非昔比，數據分析公司SAS今日宣布，將於未來三年投資10億美元（約78億港元），進一步開發針對特定行業獨特需要的進階數據分析解決方案，受惠的行業包括銀行業、政府、保險業、醫療保健業、零售業及能源等領域，SAS將協助解決業界挑戰。

所有行業解決方案將於SAS的雲原生、大規模並行人工智能及數據分析平台 SAS® Viya®上運行。是次十億美元的投資涵蓋直接研發、成立針對不同行業的各業務團隊，推動行業營銷工作等範疇，資助SAS數據科學家、統計學家及軟件開發人員，與具特定行業經驗顧問、系統工程師及市務人員的創新項目。

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該投資亦配合數據分析普及化趨勢，透過讓更多擁有不同經驗及擔任各種工作崗位人士掌握應用進階數據分析的能力，令各行業機構及整體社會受惠。隨著企業繼續使用人工智能、機器學習、電腦視覺及物聯網（IoT）分析以獲取有價值的見解，不同技術水平人士均可透過只涉及少量或全無複雜編碼的工具參與數據分析工作。

數據科學家及統計學家可透過SAS行業解決方案，結合人工智能、機器學習及其他強大數據分析功能的優勢；商業分析師可更有效偵測及預防欺詐；城市規劃師可改善公共健康及安全；醫護人員則可加強患者護理；前線工人更可提高生產線效能。

責任編輯：李彥煒

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