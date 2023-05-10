【業績｜食品股】日清食品午後跌逾2%　首季溢利升22%　香港業務收入減少近3%

▲ 【業績｜食品股】日清食品首季溢利升22% 香港業務收入減少近3%

日清食品 （01475） 公布，首季純利1.1億元，升22.3%；收入10.2億元，按年減少3.5%，不派息。日清食品股價半日跌1.2%，報6.78元，午後走低，現跌2.3%，報6.7元，創一個月低。

期內，香港業務收入減少2.7%至3.48億元，乃由於不再如去年第五波疫情期間的需求突然激增，尤其是袋裝即食麵。中國內地業務收入減少4%至6.76億元（按當地貨幣計則升3.3%），乃由於人民幣兌港元貶值。整體毛利率為35.3%，較年同期之31.3%大幅增長4個百分點，主要由於實施價格調整及原材料成本回落所致。

日清食品控股股東Nissin Foods Holdings同日公布截至3月31日2023財年業績，當中包括日清在中國業務分部數據，全財年收入661.3億日圓，按年升19.2%，核心營運溢利78.4億日圓，升27.5%；營運溢利則為84.2億日圓，按年升39.4%。

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記者：宋佩恩