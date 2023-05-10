【大酒店45】大酒店午後走高2%　香港半島酒店首季平均房租達5528元　按季升近兩成　重拾疫情前水平

▲ 香港半島酒店首季平均房租達5528元 按季升近兩成 重拾疫情前水平

半島酒店母企大酒店 （00045） 公布首季營運數據，香港半島酒店平均房租重回5000元水平，錄得5,528元，按年升33.9%，按季升18.2%，平均可出租客房收入按年大飈4.7倍至2155元，按季亦升85.3%，出租率也較去年第四季改善14個百分點至39%。

大酒店午後走高2.2%，報7.77元。

至於其他亞洲地區的半島酒店，平均房租按年升24.6%至3162元，按季亦升12.2%，平均可出租客房收入較去年第四季升21.2%至1678元，出租率則按季升4個百分點至53%。

歐美地區表現按季回落

大酒店指，香港、北京及東京業務的復甦情況令人欣喜，馬尼拉的業務也漸見改善。香港半島酒店的業務迅速回升主要是由於跨境旅遊的恢復。東京半島酒店於櫻花季節期間的客房需求強勁。

歐美方面，今年首季平均房租則有所回落，按季跌12.7%至7,197元，按年則仍升5.3%。平均可出租客房收入按季跌28.1%至3,441元，出租率跌10個百分點至48%。

米高嘉道理：首季環球大部分業務有良好復甦

香港上海大酒店主席米高嘉道理表示，首季集團環球大部分業務有良好復甦，尤其是香港本地市場。隨著與中國内地正式通關，香港半島酒店、山頂纜車和凌霄閣摩天台的業務亦見良好的復甦之勢。

他又指，隨著社交距離措施逐漸放寬，淺水灣綜合項目錄得令人滿意的租金收入，物業旗下的餐飲及活動業務也表現良好。美國的業務表現維持強勁，而集團位於亞洲其他市場的業務亦有不同程度的回升。

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編輯：袁諾曦