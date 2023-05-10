【商場動態】wwwtc mall感謝節　最高換領3千元優惠券

今個周末就是母親節，wwwtc mall將於5月13至28日舉行Thankful感謝節，The Point會員於GF至L13商戶 (包括中庭期間限定店)，以即日電子貨幣消費滿8千元 (最多接受2間不同商戶之即日消費單據)，即可獲贈2,500元感謝券1張，於推廣期內在場內的Alexander McQUEEN、BALENCIAGA、MONCLER、JIMMY CHOO、 VALENTINO、VERSACE及DE BEERS，購買指定正價及指定款式產品時使用。

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此外，由即日至5月31日，The Point會員以即日電子貨幣消費滿1,500元可換商場100元電子優惠劵、滿3千元換300元電子優惠劵、滿5千元換500元電子優惠劵、滿1萬元換1千元電子優惠劵、滿2萬換3千元電子優惠劵。訪港旅客換領時出示有效旅遊證件或護照正本，可額外獲贈Venchi意大利雪糕劵1張或Lady M千層蛋糕套餐1份。

母親節期間送玫瑰花

顧客於即日至5月12日，於商場以即日電子單一消費3千元或以上，還可換取「5月13日青苔生態盆景工作坊」參加名額1個。參加者將可拼砌一個直徑10cm的青苔生態盆景，送予母親。

於5月13日及14日母親節期間，在L1活動場地即場追蹤商場的官方社交平台，可獲贈玫瑰花一支，換完即止。

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責任編輯：歐陽佩

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