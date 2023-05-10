  • 24°C
香港時間 : 2023512日 (週五) 02:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【AR版他媽哥池】Pokémon Go母公司Niantic　推AR版次世代他媽哥池遊戲

科技 12:25 2023/05/10

分享：

分享：

Niantic近日推出新遊戲「Peridot」，號稱是AR版的「他媽哥池」。遊戲融合AR與人工智能（AI），是一款將虛擬及真實世界結合的寵物模擬培育遊戲。

曾經憑AR（擴增實境）遊戲Pokémon Go風靡全球的開發公司Niantic，近日推出新遊戲「Peridot」，號稱是AR版的「他媽哥池」。遊戲融合AR與人工智能（AI），是一款將虛擬及真實世界結合的寵物模擬培育遊戲。

Peridot猶如Hi-tech版本的他媽哥池，玩家可以飼養培育可愛的「花漾寶貝」（花寶），就好像從前玩他媽哥池般，透過餵食、與花寶互動，以及和花寶一同外出散步，探索世界以及與世界各地的朋友、培育師規劃，孵化出各種稀奇古怪的新一代花寶。

【AI孫燕姿】歌手唔洗撈？　AI孫燕姿翻唱周杰倫、陳奕迅、Avril Lavigne經典歌　網絡爆紅

【母親節2023】送科技產品保母親健康　享受疫後生活

    點擊圖片放大
    +4
    +3

玩家在遊戲開始時會得到一顆寵物蛋，孵化後就要細心照顧。雖然可愛的花寶不會死亡，但亦會心情低落，玩家可透過餵食花寶喜歡的食物，或與它玩丟球小遊戲增進感情。花寶亦會有思想，例如希望飼主帶領它到某些地方，當它們心願得到滿足就會成長。

配合AR及AI功能，玩家可以仿佛將花寶帶到現實世界一樣。如玩家餵食花寶時，可在屏幕上畫了一個圓圈，花寶就會在該地方挖，同時花寶亦能夠辨別如泥地、水域、草地、沙地與水泥等不同的地貌，也能夠分辨人物、動物和花卉等之間的差異。花寶能夠辨認家中沙發的位置，並會懶洋洋地躺到沙發上睡午覺。花寶也能夠辨認電視屏幕，如果玩家只顧看電視而忽略它，花寶亦會表達不滿。

【WhatsApp更新】用戶將可於Wear OS上覆WhatsApp　目前正在測試中

Peridot目前已於App StoreGoogle Play上架。

責任編輯：李彥煒

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

ET贏商有計
【ET贏商有計】翻撻80年代Roller熱潮　辦暑期班增市場認知
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【機迷熱話】Pokemon Go開發商夥任天堂　推AR手遊Pikmin Bloom
2021/10/28
【機迷熱話】Pokemon Go開發商夥任天堂　推AR手遊Pikmin Bloom
【元宇宙】Pokemon GO開發商Niantic攻元宇宙　獲23億融資拓AR開發套件
2021/11/23
【元宇宙】Pokemon GO開發商Niantic攻元宇宙　獲23億融資拓AR開發套件
【元宇宙】Pokemon GO開發商獲23億融資 拓展AR項目 建立「真實的元宇宙世界」
2021/11/23
【元宇宙】Pokemon GO開發商獲23億融資 拓展AR項目 建立「真實的元宇宙世界」
【機迷熱話】《Pokemon Go》開發商新作　AR寵物育成遊戲登場
2022/04/15
【機迷熱話】《Pokemon Go》開發商新作　AR寵物育成遊戲登場

你可能感興趣

【機迷熱話】Pokemon Go開發商夥任天堂　推AR手遊Pikmin Bloom
17:53 2021/10/28
【機迷熱話】Pokemon Go開發商夥任天堂　推AR手遊Pikmin Bloom
【元宇宙】Pokemon GO開發商Niantic攻元宇宙　獲23億融資拓AR開發套件
15:16 2021/11/23
【元宇宙】Pokemon GO開發商Niantic攻元宇宙　獲23億融資拓AR開發套件
【元宇宙】Pokemon GO開發商獲23億融資 拓展AR項目 建立「真實的元宇宙世界」
17:35 2021/11/23
【元宇宙】Pokemon GO開發商獲23億融資 拓展AR項目 建立「真實的元宇宙世界」
電玩手遊 手機Apps 陳奕迅 母親節 Google 遊戲 科技產品 周杰倫 人工智能 Google Play
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【Google Bard】Bard支援全球180國家使用　惟欠中國內地、香港
【Google Bard】Bard支援全球180國家使用　惟欠中國內地、香港
【華為手機】華為旗艦P60 Pro正式登陸香港　主打攝影售價7,988港元起
【華為手機】華為旗艦P60 Pro正式登陸香港　主打攝影售價7,988港元起
【AR版他媽哥池】Pokémon Go母公司Niantic　推AR版次世代他媽哥池遊戲
【AR版他媽哥池】Pokémon Go母公司Niantic　推AR版次世代他媽哥池遊戲
【Google I/O】Google Maps推沉浸式路線圖　15城市可用
【Google I/O】Google Maps推沉浸式路線圖　15城市可用
【追上ChatGPT】Google應用AI升級　 Bard全面開放使用
【追上ChatGPT】Google應用AI升級　 Bard全面開放使用
【AI發展】Meta推開源AI模型ImageBind　可融合六大類型數據
【AI發展】Meta推開源AI模型ImageBind　可融合六大類型數據
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款