【AR版他媽哥池】Pokémon Go母公司Niantic　推AR版次世代他媽哥池遊戲

▲ Niantic近日推出新遊戲「Peridot」，號稱是AR版的「他媽哥池」。遊戲融合AR與人工智能（AI），是一款將虛擬及真實世界結合的寵物模擬培育遊戲。

曾經憑AR（擴增實境）遊戲Pokémon Go風靡全球的開發公司Niantic，近日推出新遊戲「Peridot」，號稱是AR版的「他媽哥池」。遊戲融合AR與人工智能（AI），是一款將虛擬及真實世界結合的寵物模擬培育遊戲。

Peridot猶如Hi-tech版本的他媽哥池，玩家可以飼養培育可愛的「花漾寶貝」（花寶），就好像從前玩他媽哥池般，透過餵食、與花寶互動，以及和花寶一同外出散步，探索世界以及與世界各地的朋友、培育師規劃，孵化出各種稀奇古怪的新一代花寶。

【AI孫燕姿】歌手唔洗撈？ AI孫燕姿翻唱周杰倫、陳奕迅、Avril Lavigne經典歌 網絡爆紅

【母親節2023】送科技產品保母親健康 享受疫後生活

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

玩家在遊戲開始時會得到一顆寵物蛋，孵化後就要細心照顧。雖然可愛的花寶不會死亡，但亦會心情低落，玩家可透過餵食花寶喜歡的食物，或與它玩丟球小遊戲增進感情。花寶亦會有思想，例如希望飼主帶領它到某些地方，當它們心願得到滿足就會成長。

配合AR及AI功能，玩家可以仿佛將花寶帶到現實世界一樣。如玩家餵食花寶時，可在屏幕上畫了一個圓圈，花寶就會在該地方挖，同時花寶亦能夠辨別如泥地、水域、草地、沙地與水泥等不同的地貌，也能夠分辨人物、動物和花卉等之間的差異。花寶能夠辨認家中沙發的位置，並會懶洋洋地躺到沙發上睡午覺。花寶也能夠辨認電視屏幕，如果玩家只顧看電視而忽略它，花寶亦會表達不滿。

【WhatsApp更新】用戶將可於Wear OS上覆WhatsApp 目前正在測試中

Peridot目前已於App Store和Google Play上架。

責任編輯：李彥煒

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：