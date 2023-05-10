【賈躍亭投資】法拉第未來完成1億美元債務融資、盤前升逾兩成　傳5.30「終極發布會」

▲ 【賈躍亭投資】法拉第未來簽署1億美元無擔保可轉債融資協議 傳5.30開「終極發布會」、內地首店落戶上海或武漢

由賈躍亭投資的電動車製造商— 法拉第未來 （美：FFIE） 宣布，簽署1億美元融資的無擔保可轉債的最終協議。法拉第未來表示，融資所得現金預計將用於支持旗艦車型「FF 91」持續生產爬坡和銷售及服務體系發展。法拉第未來美股盤前股價現升21%，暫報0.2958美元。

法拉第未來近一年來不斷推遲FF91交付時間，並多次要求額外融資，近12個月股價累跌逾8成。

據法拉第未來微信公眾號公布，公司 全球CEO陳雪峰表示，最新一輪融資計劃將用於支持公司的FF 91交付程序碑、銷售及服務體系的發展，以及近期的生產基地目標。公司是在以創造長期股東價值的方式運營公司，希望這筆融資能給投資者注入更多信心。

本次無擔保可轉債融資的主要投資方為包括FF Global Partners的獨立投資基金Metaverse Horizo​​n Limited及長期股東VW Investment Holding。陳雪峰表示，他特別感謝全球合作夥伴和FFGP，總是在公司最需要的時候予以支持。

傳5.30開「終極發布會」 國內首店落戶上海或武漢

另外，據內媒報道，法拉第未來將於5月30日在美國洛杉磯召開「終極發布會」，屆時將公布旗艦車型FF 91的配置和售價。不過，知情人士稱，發布會的確切時間近日在內部至少已經調整過一次，未來仍存變數。在美國的發布會結束後，公司將啟動全球營銷。

同時，據內部人士透露，FF 91國內首家旗艦店的落戶將在上海和武漢之間二選一。

公司內部預計，最快將在今年年內完成面向首批訂戶的交付，首批訂單約300個，70%的預訂車主來自國內，最早的訂單來自2017年的CES展期間，預訂車主們繳納了5萬至100萬元不等的訂金。此前，FF 91已推遲交付兩個月，最新交付期為5月底。

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記者：宋佩恩