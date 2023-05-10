【阿里巴巴9988】蔡崇信：不用過於擔心AI機器人取代人類　機器人難複製人類什麼事？

▲ 蔡崇信：不用過於擔心AI機器人取代人類

據內媒報道，阿里巴巴 （09988） 董事會執行副主席蔡崇信表示，不用過於擔心AI機器人比人類更聰明，甚至取代人類。人類的大腦還有成千上億的細胞還沒有被認識和探索，人類的潛能還有很多未被認知和開發。

蔡崇信在出席澳門國際科技創新博覽會上提到，機器人此前只能做一些重複性工作，現在AI雖然已經可以做簡單的創意性工作，但機器人很難複製人類相互之間的關係、情商、感情、慾望等。機器人不擁有人類之間諸如父子、夫妻及朋友等這樣的關係，機器人也很難產生像人類的一樣的「下一代」。

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編輯：袁諾曦