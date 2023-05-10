▲ 【反間諜法】中金旗下公司據報禁用凱盛融英服務 研究部及投資部均涉其中

據《路透》引述三位消息人士報道，中金公司 （03908） 旗下中金資本（CICC Capital）決定停止使用凱盛融英服務。日前內地政府以國家安全、反間諜安全相關法規為由突擊調查凱盛融英上海總部，公司曾申請香港上市。

消息人士指，在周二的一份內部備忘錄中，中金資本的研究部門將禁止其所有團隊使用凱盛融英服務來進行盡職調查相關的專家電話和查詢，即日起生效。

同時，該部門又指，會檢視過去與凱盛融英往來過的交易。據悉，中金資本旗下投資部亦有相同措施。

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編輯：姚卓然