wwwtc mall感謝節開鑼　指定名店憑感謝券立減HK$2,500　購物滿指定金額最高換領HK$3,000電子優惠券　回贈高達15%　母親節周末大派愛心玫瑰、潮玩植物盆景工作坊

這周末就是母親節，以全新形象示人的銅鑼灣wwwtc mall最適合時尚潮人相聚玩樂，多個購物優惠正火熱登場，包括5月13日起憑感謝券於指定名店消費立減HK$2,500；即日起購物滿指定金額享最高15%回贈達HK$3,000電子優惠券、或參與即抽即中大抽獎，瓜分逾千萬The Point 積分。於母親節周末到訪商場，更有機會換領愛心玫瑰、或參加植物盆景工作坊，把親手製作的盆栽送予最愛的母親大人，盡表甜蜜心意!



獎賞1: wwwtc mall感謝節

wwwtc mall將於5月13日至5月28日，舉行「Thankful感謝節」。The Point會員於優惠期內在GF至L13商戶(包括中庭Celine期間限定店，下同)，以即日電子貨幣消費滿HK$8,000 (最多接受2間不同商戶之即日消費單據)，即可獲贈HK$2,500感謝券乙張，兼同時賺取積分。該感謝券可於推廣期內在場內的Alexander McQUEEN、BALENCIAGA、MONCLER、JIMMY CHOO、 VALENTINO、VERSACE及DE BEERS，購買指定正價及指定款式產品時使用。



獎賞2: 5月尊享禮遇 – 最高15% 回贈

由即日至5月31日，The Point 會員於wwwtc mall於GF至L13商戶，以即日電子貨幣消費滿HK$1,500可換wwwtc mall HK$100電子優惠劵、滿HK$3,000換HK$300電子優惠劵、滿HK$5,000換HK$500電子優惠劵、滿HK$10,000換HK$1,000電子優惠劵、滿HK$20,000換HK$3,000電子優惠劵，兼可賺取積分。訪港旅客換領時出示有效旅遊證件或護照正本，可額外獲贈Venchi 意大利雪糕劵1張或Lady M 尊貴千層蛋糕套餐1份。愈買愈賺，喜悅及荷包同時增值。

此外，即日至5月31日，The Point會員於場內即日以電子貨幣單一消費滿HK$10,000或以上，在換領獎賞1或獎賞2時，可共享12倍積分。



獎賞3: 千萬積分即場賞

The Point會員由即日至5月31日，於wwwtc mall GF至L13商戶，以即日電子消費每滿HK$500(最多接受2間不同商戶之即日消費單據)，即可獲得抽獎機會一次，贏取額外1,000積分、10,000積分或20,000積分，兼可賺取基本積分。齊齊瓜分逾千萬積分，延續購物的樂趣!



獎賞4: 母親節13-14/5青苔生態盆景工作坊

顧客於即日至5月12日，於wwwtc mall GF至L13商戶，以即日電子單一消費HK$3,000或以上，除可換領商場現行購物優惠外，可兼換「5月13日青苔生態盆景工作坊」參加名額乙個。The Point 會員則可以10,000積分在The Point APP獎賞頁面，換領5月14日工作坊名額。名額先換先得，換完即止。

參加者於工作坊將由導師指導下，拼砌一個直徑10cm的青苔生態盆景，盆景包括青苔生態植物及指定裝飾物共5個，並可在工作坊完畢後帶走完成品，送予母親最窩心。



獎賞5: 母親節玫瑰獻禮

顧客於5月13日及14日，在wwwtc mall L1活動場地即場追蹤商場的官方Instagram或小紅書，即可獲贈玫瑰花一支！名額有限，先到先得，換完即止。

（特約）