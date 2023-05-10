▲ 【新股IPO】內地AI公司「出門問問」據報最快今年來港上市 集資最多23.5億元

據《彭博》引述知情人士透露，中國人工智能公司及智能設備製造商「出門問問」已選定銀行為其安排香港首次公開募股（IPO）事宜，籌資規模或達2億至3億美元（折合約15.7億港元至23.5億港元）。

知情人士指，上月發布自有大語言模型「序列猴子」的「出門問問」正在與中金公司和招銀國際合作，為最快可能在年內開展的IPO做準備。

知情人士表示，相關考慮尚處於初步階段，發行規模和時機等細節仍有可能發生變化。中金的代表不予置評，招銀國際和出門問問未立即回覆置評請求。

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編輯：姚卓然