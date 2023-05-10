  • 24°C
香港時間 : 2023512日 (週五) 02:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】內地AI公司「出門問問」據報最快今年來港上市　集資最多23.5億元

新股IPO 11:43 2023/05/10

分享：

分享：

【新股IPO】內地AI公司「出門問問」據報最快今年來港上市　集資最多23.5億元

據《彭博》引述知情人士透露，中國人工智能公司及智能設備製造商「出門問問」已選定銀行為其安排香港首次公開募股（IPO）事宜，籌資規模或達2億至3億美元（折合約15.7億港元至23.5億港元）。

知情人士指，上月發布自有大語言模型「序列猴子」的「出門問問」正在與中金公司和招銀國際合作，為最快可能在年內開展的IPO做準備。

知情人士表示，相關考慮尚處於初步階段，發行規模和時機等細節仍有可能發生變化。中金的代表不予置評，招銀國際和出門問問未立即回覆置評請求。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】和使用【新股IPO小工具

【ET財智Talk】金價年內將再創新高？白銀比黃金更值博？艾德金融文錦輝分析黃金、 白銀、油價等商品前景及走勢

ET財智Talk
【ET財智Talk】金價年內將再創新高？白銀比黃金更值博？艾德金融文錦輝分析黃金、 白銀、油價等商品前景及走勢

相關文章：

【新股IPO】普樂師2486下限10.6元定價　超購1.2倍一手中籤率100%（附分配結果連結）

【人工智能】抖音發布人工智能生成內容的平台規範　要求對AI生成內容進行標識、虛擬人使用者要實名認證

【百度9888】百度：逾300家企業參與文心千帆大模型平台內測　股價跌近1%

編輯：姚卓然

開啟hket App，閱讀全文
科技產品 集資 香港 IPO 人工智能
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+ADR】京東美股高港9%　夜期跌36點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】京東美股高港9%　夜期跌36點（不斷更新）
【中概股審計】美國PCAOB發現中國審計存在缺陷　涉畢馬威華振、羅兵咸永道
【中概股審計】美國PCAOB發現中國審計存在缺陷　涉畢馬威華振、羅兵咸永道
【周杰倫演唱會】鄭志剛與周杰倫合唱《說好的幸福呢》　兩人原來識於微時　網友：好過朱主席多多聲（多圖）
【周杰倫演唱會】鄭志剛與周杰倫合唱《說好的幸福呢》　兩人原來識於微時　網友：好過朱主席多多聲（多圖）
【美股市況】指跌曾挫逾400點 PACW跌逾2成 美滙重上102關（不斷更新）
【美股市況】指跌曾挫逾400點 PACW跌逾2成 美滙重上102關（不斷更新）
【英國樓市】英國驚現10成按揭　稱「有能力租　就有能力供」
【英國樓市】英國驚現10成按揭　稱「有能力租　就有能力供」
【港元拆息】傳發鈔行撲水　港元隔日拆息叫價驚見5.75厘
【港元拆息】傳發鈔行撲水　港元隔日拆息叫價驚見5.75厘
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款