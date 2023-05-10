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【滙豐HSBC】滙豐首季資金淨流入達220億美元　包括從瑞信吸納新資金

股市 11:39 2023/05/10

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滙豐首季資金淨流入達220億美元　包括從瑞信吸納新資金

滙豐 （00005） 財富管理及個人銀行業務全球行政總裁馬勵濤（Nuno Matos）出席論壇活動時提及，滙豐今年第一季錄得資金淨流入約220億美元（約1716億港元），當中3分之2來自亞洲，而且滙豐亦從瑞信集吸收部分客戶和員工，但形容「這不是我們增長的最大動力」。

馬勵濤稱，不擔心瑞銀與瑞信合併形成財富管理巨頭，窒礙滙豐發展財富管理業務發展，又指滙豐一直正從不同競爭對手吸引人才加入。

馬勵濤又看好香港具有「強勁的法律框架」，成為亞洲首選的財富管理樞紐，而新加坡是內地人另一首選的財富管理中心。

滙豐馬勵濤：香港4年後成全球最大財富中心 未來有更多資金流入，可見【下一頁】

【ET財智Talk】金價年內將再創新高？白銀比黃金更值博？艾德金融文錦輝分析黃金、 白銀、油價等商品前景及走勢

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編輯：麥德銘

財富及資產管理 港股 個人銀行 滙豐控股（00005）
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