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【快手1024】快手程一笑：GMV正式進入萬億人民幣規模、「川流計劃」加碼至600億流量　首季經營者數量增長五成

股市 11:35 2023/05/10

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【快手1024】快手程一笑：GMV正式進入萬億人民幣規模、「川流計劃」加碼至600億流量　首季經營者數量增長五成

快手 （01024） 在上海召開快手電商引力大會，快手創始人兼首席執行官程一笑表示，快手商品成交金額（GMV）正式進入萬億人民幣規模的階段，而電商業務是快手未來增長的重要引擎之一，也是整個快手商業生態的中心，在進入萬億規模後，需要以長期主義思考發展方向和模式。

快手第二季每天流量至少2億

程一笑指，快手電商提出三大經營風向標，而鼓勵商家與達人協作共贏的「川流計劃」，今年將加碼到至少600億流量，第二季每天流量至少2億。

今年首季，「川流計劃」給參與的經營者整體帶來的GMV增量超過15%，預計次季將達20%。程一笑強調，川流的本質是通過商達之間的流量同向增長做出新的增量，是對經營生態的優化。

交銀料快手今年GMV達1.15萬億

快手於2022年電商GMV按年增長32.5%至9012億元人民幣，月活躍買家穩定在1億以上。今年首季快手電商的經營者數量按年增長50%，掛車商品數量增長79%。

交銀國際認為，快手電商持續強化全域經營，拓展GMV/變現增長潛力，短期股價或受直播行業規範擾動，但電商業務增長確定性較強，維持2023年1.15萬億元GMV預期，目標價89元，評級「買入」。

【ET財智Talk】金價年內將再創新高？白銀比黃金更值博？艾德金融文錦輝分析黃金、 白銀、油價等商品前景及走勢

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編輯：陳韻妍

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