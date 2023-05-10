【美國餐飲】美餐廳瞄準高消費客　接受高級預訂

疫情之後，全球各地餐廳損失慘重，加上成本上漲增添壓力，一些美國餐廳現正優先接受高收入食客的訂枱。

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疫下美國不少城市和州份都要求食客提前訂枱，以便追蹤接觸者，疫後這訂枱習慣並沒有大改變，訂枱服務公司OpenTable表示，公司疫下每年將逾10億顧客與餐廳聯繫起來，而截至今年5月1日，更已攀升至逾15億消費者。

白金卡客戶獨家訂枱

這些訂枱服務公司正在瞄準高消費者，提供高級訂枱選擇以推高銷售額，提供預訂服務的SevenRooms的聯合創辦人兼首席產品官Allison Page表示，「這可確保餐廳在招待合適的顧客」，例如在拉斯維加斯的名人飯堂Carbone，普通市民基本上負擔不起，而SevenRooms則可以讓MGM Rewards金卡會員優先預訂。

同樣Resy亦提供一些頂級餐廳的獨家訂枱，例如紐約市的Balthazar和Le Bernardin，美國運通收購Resy，就是為了增加其持卡人的福利，獨家訂枱僅適用於精選信用卡客戶，包括其年費高達695美元（約5,446港元）的白金卡持有人。Resy表示，該計劃目前擁有650多家餐廳，主要分布在美國主要城市。

Allison Page稱，公司也會與餐廳一起「腦震盪」，收取額外訂枱費，但大前提是須確保客人在付出額外費用時，能享受更佳的用餐體驗，例如天台酒吧可在日落時收取額外訂枱費；又或拉斯維加斯的Bellagio Resort，可以向預訂面向著名噴泉餐抬的客人收費。

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責任編輯：歐陽佩

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