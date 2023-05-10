【專家點睇】中國經濟復甦阻力不少 野村陸挺：不能閉門造車

野村中國首席經濟學家陸挺發表報告指出，中國本輪經濟復甦，與2008年雷曼危機之後及2015年股災之後，有顯著差別，主要來自外部環境、房地產市場、居民消費三方面的不同，制約了今年經濟復甦的力度。

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特別是，房地產行業對中國GDP貢獻在四分一左右，而對經濟波動的影響可能遠超四分一，這是因為房地產業還扮演極為重要的、通過信貸市場來傳遞寬鬆貨幣和信貸政策的作用。至於房地產復甦如此艱難，可歸因於城市化減速，年輕人口開始萎縮，以及置業信心受損等因素影響。

陸挺強調，不能因第一季GDP增速超預期而過於樂觀，基於疫後服務消費的報復性反彈所形成的甜蜜期可能是短暫的，隨着這種脈衝效應的衰減，下半年中國經濟復蘇面臨的阻力是不小的。還有，當下經濟復甦的瓶頸不在於貨幣財政政策是否足夠寬鬆，而是在於能否通過一系列的市場化法治化結構性政策調整，再次鼓起民間的信心，激發起民間和外資的積極性，讓市場在土地資金等要素配置中發揮更為關鍵的作用。

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他認為，在政策部署有兩點特別值得重視，一是要「堅持開放合作，不能閉門造車」，二是要「倍加珍惜愛護優秀企業家」。如果能真正落實好這兩點，最近經濟復甦的良好勢頭是可以在一定程度上延續的。

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責任編輯：林衛