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【券商點睇】4月數據改善引證工商業恢復 新天綠色能源獲重申買入

股樓投資 11:18 2023/05/10

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中泰國際證券指出，新天綠色能源（00956）首季業績遜預期，純利按年下跌10.4%至8.4億元（人民幣，下同），主要因營業成本上漲8.1%，高於收入增幅的3.6%。另期內，天然氣批發和零售量同比下跌4.2%和9%，兩者均差於該行預期。

【同場加映】青姐話：中特估 有段古

青姐話
【青姐話】中特估 有段古

不過，隨着內地工商業持續恢復，該行期待公司發電及售氣量穩定及漸漸改善。公司日前公布的4月運營數字也印證其看法。4月風電發電量按年上升5.5%，升幅優於第一季表現。天然氣銷售量僅下跌6.6%，跌幅與第一季相若。中泰預計2023年全年風電發電量及天然氣銷售量分別增加6.1%及1.3%，2024年則按年上升5.8%及3.9%。

【延伸閱讀】聯通季績： 中聯通首季多賺逾11% 創同期新高 績後股價回吐逾2%，請按【見下頁

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因應季績表現，該行下調2023至2024年純利預測5.8%及6%，並新增2025年估算。公司運營表現有望改善，但是保守地將2023年目標市盈率由8倍降低至7倍，以反映資本市場波動的風險，相應將目標價由5.58港元下調至4.88港元，重申「買入」評級。

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溫股知新
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責任編輯：林衛

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目標價 買入 新天綠色能源（00956） 港股 中國
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