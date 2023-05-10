【券商點睇】4月數據改善引證工商業恢復 新天綠色能源獲重申買入

中泰國際證券指出，新天綠色能源（00956）首季業績遜預期，純利按年下跌10.4%至8.4億元（人民幣，下同），主要因營業成本上漲8.1%，高於收入增幅的3.6%。另期內，天然氣批發和零售量同比下跌4.2%和9%，兩者均差於該行預期。

【同場加映】青姐話：中特估 有段古

不過，隨着內地工商業持續恢復，該行期待公司發電及售氣量穩定及漸漸改善。公司日前公布的4月運營數字也印證其看法。4月風電發電量按年上升5.5%，升幅優於第一季表現。天然氣銷售量僅下跌6.6%，跌幅與第一季相若。中泰預計2023年全年風電發電量及天然氣銷售量分別增加6.1%及1.3%，2024年則按年上升5.8%及3.9%。

【延伸閱讀】聯通季績： 中聯通首季多賺逾11% 創同期新高 績後股價回吐逾2%，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

因應季績表現，該行下調2023至2024年純利預測5.8%及6%，並新增2025年估算。公司運營表現有望改善，但是保守地將2023年目標市盈率由8倍降低至7倍，以反映資本市場波動的風險，相應將目標價由5.58港元下調至4.88港元，重申「買入」評級。

【同場加映】溫股知新：入市氣氛仍淡薄 睇清諗清先好搏

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：林衛