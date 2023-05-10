▲ 【CHICKEEDUCK結業】CHICKEEDUCK銅鑼灣分店及網站營業至6月30日 周小龍：供應鏈被斬斷及不停被騷擾

香港童裝品牌CHICKEEDUCK宣布全線停業，銅鑼灣分店將營業至6月30日，網店亦會即時停運。CHICKEEDUCK創辦人周小龍表示，相當不捨得結業，但內地供應鏈被斬斷，其他東南亞國家供應鏈亦不停被人騷擾，因此實在「太無謂」，故此不希望讓同事繼續掙扎下去。

結業是「極其艱難的決定」

周小龍又指，能夠為香港出到一分綿力，是其榮幸，「感謝大家33年來的支持」。

CHICKEEDUCK稱，結業是「極其艱難的決定」，在這段經營歷程中，一直致力提供最好的產品及服務，感受到大家對品牌的愛，非常感謝大家的支持，而在結業前最後兩個月，產品售價將一減再減，冀大家在最後機會可以低價購買產品。

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編輯：陳韻妍