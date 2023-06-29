▲ 【CHICKEEDUCK結業】CHICKEEDUCK於6月30日結業 周小龍：向客戶送出金屬衣架

香港童裝品牌CHICKEEDUCK5月初宣布全線停業，銅鑼灣分店將營業至周五（30日），網店亦會即時停運。一如早前天后及荃灣店結業，CHICKEEDUCK預告周五的最後營業日，將向客戶送出CHICKEEDUCK金屬衣架。

▲ 6月30日為CHICKEEDUCK最後營業日，當日將向客戶送出金屬衣架。

CHICKEEDUCK創辦人周小龍表示，相當不捨得結業，但內地供應鏈被斬斷，其他東南亞國家供應鏈亦不停被人騷擾，因此實在「太無謂」，故此不希望讓同事繼續掙扎下去。

結業是「極其艱難的決定」

周小龍又指，能夠為香港出到一分綿力，是其榮幸，「感謝大家33年來的支持」。

CHICKEEDUCK稱，結業是「極其艱難的決定」，在這段經營歷程中，一直致力提供最好的產品及服務，感受到大家對品牌的愛，非常感謝大家的支持，而在結業前最後兩個月，產品售價將一減再減，冀大家在最後機會可以低價購買產品。

相關文章：【MPF】VO2 Fitness結業 積金局：41名員工被欠供32萬元強積金

相關文章：【Crostini結業】積金局：Crostini拖欠8月份強積金供款約12萬元 受影響員工約120人

編輯：陳韻妍