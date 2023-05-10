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【國情點睇】中國2022年工資數據出爐 IT行業平均年薪22萬居首位

股樓投資 11:15 2023/05/10

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國家統計局日前發布，中國2022年平均工資數據。統計顯示，去年全國城鎮非私營單位就業人員年平均工資為11.4萬元（人民幣，下同），比上年增長6.7%，增速比2021年回落3個百分點；城鎮私營單位就業人員年平均工資為6.52萬元，比上年增長3.7%，回落5.2個百分點。

【同場加映】青姐話：中特估 有段古

青姐話
【青姐話】中特估 有段古

去年，無論是在城鎮非私營單位還是在私營單位中，就業人員年平均工資水平排在前三位的行業均為技術含量較高的信息傳輸、軟件和信息技術服務業、金融業，以及科學研究和技術服務業。

其中，信息傳輸、軟件和信息技術服務業平均工資，在各行業中為最高。在城鎮非私營單位中，年平均工資達到22.04萬元，。城鎮私營單位中，年平均工資則為12.39萬元。

【延伸閱讀】恒指目標： 匯豐研究予今年恒指目標22490點 籲留意4大投資主題，請按【見下頁

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在19個行業門類中，有18個行業的就業人員平均工資保持增長，只有房地產行業平均工資水平下降。城鎮非私營單位中，房地產業年平均工資為9.03萬元，下降0.9%。城鎮私營單位中，平均工資5.64萬元，下降3.2%。

【同場加映】溫股知新：入市氣氛仍淡薄 睇清諗清先好搏

溫股知新
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責任編輯：林衛

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