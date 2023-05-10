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拜登未破美債務上限僵局 周五再晤國會兩黨領袖

環球經濟金融 11:01 2023/05/10

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美國債務違約危機，總統拜登（Joe Biden）周二（9日）於白宮與國會兩黨領袖會晤一小時，但仍未就提高債務上限的議題打破僵局，定於周五（12日）開會再議。

耶倫押後赴日 警告美國債務違約恐引發憲法危機 【下一頁】

眾議院共和黨人通過一項提高債務上限的法案，希望將削減政府開支及提高債務上限捆綁處理。但拜登和民主黨人堅持要先提高債務上限，再處理支出問題。

拜登於會上明確表示違約並非一個選項，而絕大多數國會議員的明白違約將是場災難，他絕對肯定美國可避免違約。

他指未有研究繞過國會，加印1萬億美元存入美聯儲為政府提供資金的方案。但他正考慮在華府解決當前債務危機後，引用憲法第14條修正案來宣布債務上限違憲，預計訴訟長達數月。

拜登與兩黨領袖周五再次開會前，雙方職員會每日舉行會議。

英國料再加息至4.5厘 供樓負擔勢加大 【下一頁】

拜登原定5月下旬出訪巴布亞新畿內亞，但如債務上限問題届時仍未解決，他不排除會跳過這次訪問。

共和黨籍眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）表示，自他對上一次於2月與拜登會晤後，債務上限談判一直無新進展，更指拜登拒絕回答將會削減哪些方面的開支。

麥卡錫也拒絕承諾會防止債務違約危機，指眾院通過提高債務上限的法案，參院卻未有行動，而他已盡力避免債務違約。

至於眾院民主黨領袖杰弗里斯（Hakeem Jeffries）與參院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）則批評，麥卡錫不願於談判時放棄用債務違約作籌碼。

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責任編輯：鄭錦玲

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