【市場攻防戰】「一網．環球」策略　助商戶產品「出海」

▲ 草莓網現時不再只是一個網站，而是擔起「網絡」的角色，將商戶們的貨物經不同平台賣出去。（草莓網）

草莓網成立以來，一直只銷售歐美高檔美妝品牌產品，但去年初走馬上任、成為行政總裁的伍珮瑩就推陳出新，放寬中小規模商戶的產品上架，更加入保健、寵物用品及日韓品牌等產品綫，幫助這些產品「出海」，通過其他地區的網購平台銷售至全世界。

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接駁全球逾200個網購平台

伍珮瑩指：「要成為強大的企業，必先有完善的『商業模式』（Business Model），和建立『經濟護城河』（Economic Moat），而草莓網的最大強項是物流系統，不但擁有多個大型自家倉庫，且出貨速度快，具一定『坐貨能力』，比同行更具成本優勢。」只是該公司過去有點「捉到鹿唔識脫角」，沒有很好地將強項化為護城河，結果愈來愈多電商競爭者入場。

通過「一網．環球」策略，草莓網現時進一步發揮自家優勢，它不再只是一個網站，而是擔起「網絡」的角色，將商戶們的貨物經不同平台賣出去。該公司利用API技術，接駁全球逾200個網購平台，包括GOXIP、SEARCHINGb和ZALORA等，意味世界各地的人都可通過這些平台購買到草莓網的貨物。

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她解釋，比起中小企商戶自己寄貨，現在可通過該公司的物流系統賣貨，所花成本（運費、關稅）不僅會更低，且出貨也會更快。

此外，由於世界各地都有物流、語言、付款方式等差異，商戶單靠自己進入一個市場是非常困難。伍珮瑩續指，通過其跨境電商的優勢，就能協助商戶們解決以上難題。隨着吸引更多商戶加盟，平台的產品也愈趨多元化，自然會獲得更多買家選用，達至互惠互利的效果。

記者：陳卓賢

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