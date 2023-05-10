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【百度9888】百度：逾300家企業參與文心千帆大模型平台內測　股價跌近1%

股市 11:02 2023/05/10

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【百度9888】百度：逾300家企業參與文心千帆大模型平台內測

百度 （09888） 官方微信公眾號，百度智能雲昨（9日）在北京舉行文心大模型技術交流會。截止目前，已有超過300家百度智能雲生態夥伴參與「文心千帆大模型平台」內測，包括工業、金融、政務、互聯網、運營商、教育等行業頭部。

百度周三（10日）現跌0.7%，報114.7元。

公司指，在會議上，百度智能雲發佈文心千帆生態夥伴計劃，與聯想集團、用友、寶蘭德等14家文心千帆生態夥伴舉行簽約儀式。

「文心千帆」不僅提供了包括「文心一言」底層模型（Ernie bot）和第三方開源大模型，還提供了各種AI開發工具和整套開發環境，方便客戶輕鬆使用和開發大模型應用。「文心千帆」數據管理、自動化模型定制微調以及推理服務雲端部署一站式大模型定制服務，助力各行業的生成式AI應用需求落地。

【ET財智Talk】金價年內將再創新高？白銀比黃金更值博？艾德金融文錦輝分析黃金、 白銀、油價等商品前景及走勢

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編輯：姚卓然

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