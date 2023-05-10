【WhatsApp更新】用戶將可於Wear OS上覆WhatsApp　目前正在測試中

▲ WhatsApp近日發布更新，正式測試Wear OS專用的版本，未來可讓用戶在Pixel Watch或Galaxy Watch 5等Android可穿戴設備中使用WhatsApp，傳送文字及語音訊息。

WhatsApp近日發布更新，正式測試Wear OS專用的版本，未來可讓用戶在Pixel Watch或Galaxy Watch 5等Android可穿戴設備中使用WhatsApp，傳送文字及語音訊息。

按9to5Google報道，當使用Wear OS專用的WhatsApp應用程式，並打開對話框後，用戶可以滾動查看過去的訊息，亦可以錄製語音訊息或打開鍵盤回覆。Android Police指，雖然用戶可以在任何現存的對話框中發送訊息，但如果用戶之前從未向其他WhatsApp聯絡人發送過訊息，目前將無法從Wear OS的應用程式中開始新的對話。

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要設置Wear OS應用程式，需要將手錶上的八位數代碼輸入手機上的 WhatsApp，WABetaInfo指，WhatsApp的多設備支援，或代表意味著透過智能手錶傳送的訊息，仍然會受到端到端加密的保護。新功能目前正在測試（可按此參與測試），用戶必須確保Android電話及手錶已經安裝並運行2.23.10.10版本。

據報，該版本的Android應用程式或暗示，WhatsApp可能很快讓用戶可以編輯已發送的訊息，以修改因為拼寫錯誤或其他錯誤而送出的訊息。WABetaInfo指出，類似的提示已經出現在 iOS版本的應用程式中，該功能亦已經可提供，讓網頁版本的網頁版本的Beta測試人員使用。如通過測試，未來訊息在發送後約15分鐘內都可以編輯。

責任編輯：李彥煒

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