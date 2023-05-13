【AI職場】鼓勵員工用ChatGPT　製作網站內容

▲ 草莓網會應用AI執貨機械人在貨倉24小時無間斷運作，加快物流出貨速度之餘，也有助節省人力資源成本。（草莓網）

草莓網的改革之路，主張運用AI及大數據等新科技，改善公司營運、物流及員工效率。行政總裁伍珮瑩提到，由於需在世界各地入貨，但同一件貨品在不同地區會有不同包裝及有效日期，要處理這些龐大數據都是很煩瑣的事，因此現已逐步從人手作業轉至AI處理。

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被問到ChatGPT對企業發展的影響，她表示很鼓勵員工運用它完成工作，現時利用ChatGPT撰寫網站內容，如羅列產品特點、提取SEO關鍵字、繙譯成不同語言，又或設計圖片及Banner等，以改善社交媒體的宣傳成效。

此外，她更會要求每個部門，每兩星期滙報一次如何使用AI及交流用後有何啟發等，幫助員工集思廣益、提升效率。至於執貨方面，草莓網也會應用AI執貨機械人在貨倉24小時無間斷運作，加快物流出貨速度之餘，也有助節省人力資源成本。

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但伍珮瑩強調：「AI只是輔助工具，絕對取代不到人類，例如用AI生成數十幅圖片後，最後決定選用哪張最適合，也是需要員工的眼光和專業來判斷。此外，公司未來也將進一步擴張，因此只會需要更多人才加盟。」

記者：陳卓賢

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