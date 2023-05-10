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特朗普被判性侵女作家罪成 罰賠逾3900萬

環球社會熱點 10:41 2023/05/10

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美國前總統特朗普（Donald Trump）被指涉及在27年前性侵女作家卡羅爾（E Jean Carroll）一案，於周二（9日）作出裁決。法庭裁定強暴指控不成立，但性侵罪罪成，特朗普被判罰近500萬美元（約3,919萬港元）。

5人被判美國會山莊暴動案罪成 最高囚20年 【下一頁】

曼哈頓聯邦法院陪審團退庭商議少於3小時後宣布，未有證據證明特朗普強暴卡羅爾，惟同時裁定性侵指控成立。特朗普需就性侵指控賠償200萬美元，外加約300萬美元誹謗賠償，因特朗普公開稱卡羅爾是騙子。

裁決公布後，卡羅爾表示十分高興。今次亦是特朗普以前總統身份就性犯罪案件被定罪，但本次為民事案件，特朗普只會面臨金錢懲罰。

特朗普批拜登缺席英王加冕欠尊重 稱「唔去咪又係瞌眼瞓」 【下一頁】

特朗普則在自家社交平台Truth Social發文，指裁決為恥辱，表明自己根本不認識對方，直指自己持續受到史上嚴重的「獵巫」。其代表律師庭後發聲明，指案件本身已是虛假，明言一定會上訴，並聲稱會取得最終勝利。

卡羅爾指控特朗普於1996年，在紐約一間百貨公司的更衣室內強暴她。特朗普矢口否認涉案，更曾公開宣稱對方不是自己喜歡的類型。但上周公開的作供過程中，特朗普一度認錯卡羅爾的照片為第二任妻子Marla Maples。

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責任編輯：吳漢培

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