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【管理心得】老牌電商跨境管理　紓人才荒

12:00 2023/05/13

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即使人才難求，但草莓網行政總裁伍珮瑩對「揀蟀」仍有一定要求，就是要「肯做」和「肯變」。她強調：「世界每天都在變，若不敢求變，最終很易被社會淘汰。」（陳卓賢攝）

網銷在疫情下發展快，但有機亦有危，近年出現一些電商平台縮減業務甚至倒閉，例如天貓香港停運、澳洲電商龍頭Brosa進入破產程序等。為應對行業危機，在港已成立25年的電商平台草莓網（Strawberrynet）也推行各項改革，通過跨境管理，在逆境下擴展業務版圖。

和眾多行業一樣，草莓網也面臨人手短缺，加上公司改革期間有舊員工流失，令情況雪上加霜。不過，企業顧問（Consultant）出身的草莓網行政總裁伍珮瑩擁有多年的跨境管理（Cross-border Management）經驗，近年也先後在台灣、上海及馬來西亞等地區開設分公司，在當地吸納專才以解人才荒。

【管理心得】港時尚網店　直播拓業務培育KOL

設外地分公司  吸納專才

由於草莓網採用的「多渠道」（Multi-channel）營銷策略，無論在市場策劃、顧客服務或IT方面，需要不少類型的員工，但在港聘請電商人才甚艱難，故有需要在外地吸納相關人才。

她承認，跨境管理存在一些缺點，例如比較難建立企業文化和凝聚員工，造成較高的流失率；再者，各地職場風氣和文化也有分別，需要具跨境管理經驗、善於表達和溝通的部門主管打理，但這方面的人才也是不多。

即使人才難求，但伍珮瑩對「揀蟀」仍有一定要求，就是要「肯做」和「肯變」。她強調：「世界每天都在變，若不敢求變，最終很易被社會淘汰。」

【搶人才】混合辦公留人才　港企擬持續深入

她以一位巴士司機出身的同事為例子，現時負責情趣用品的產品綫，她指該同事對情趣用品甚有興趣和熱情，而他又敢於轉型求變，該公司很願意給予機會讓他學習和嘗試。

推多項改革  逆境擴版圖

相比起台灣及馬來西亞的員工，她認為普遍香港員工接受新事物的主動性和投入度都較低，容易因工作壓力或挫折而輕易離職，這風氣或會令香港競爭力下降。

伍珮瑩又提到，在去年初接手管理草莓網時，已預計經濟衰退即將發生，成本上漲造成經營困難是無可避免；加上疫情放緩後，全球通關讓更多人「走出去」消費，變相減低對電商的需求，該行業也勢將再受衝擊，但她仍願意接受這項「非常任務」。

【谷底反彈】疫市曾裁員8成　現更重視員工凝聚力

她形容：「當你獲得一副牌後，無論牌面是好是壞，你會如何出牌和以甚麼心態打牌，都是個人選擇，而我就選擇勇於嘗試、盡力而為去打好手牌。」經濟循環起伏是自然現象，她深信在一系列改革下，草莓網將能突破難關，在逆境中進一步擴展版圖，於經濟復甦時更上一層樓。

記者：陳卓賢

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