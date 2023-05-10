▲ 【投行花紅】華爾街投資銀行家今年花紅削減幅度將是歷來最大 大型銀行與地區性銀行花紅呈分化

基於去年併購活動及承銷新股上市大幅減少，薪酬顧問公司Johnson Associates估計，華爾街投資銀行家今年花紅削減幅度將是歷來最大，減幅介乎10%至20%，而3家地區性銀行倒閉後，大型銀行及地區性銀行的薪酬前景，將更加分化。

Johnson Associates總裁Alan Johnson表示，加息、經濟不明朗、銀行倒閉及行業表現不平均，將令薪酬前景更加複雜。

「基於中小型銀行客戶移走存款，有關銀行管理層今年的花經料減10%至20%，相反大型銀行增長前景轉好，花紅則有機會增加10%至20%。」

私募基金及對沖基金薪酬料沒有太大變化

其他行業方面，資產管理公司管理層的薪酬料削減5%至10%，因客戶撤離費用較高的產品，如主動式股票基金，改為投資被動式或固定收益投資產品。

投資銀行方面，債務資本市場領域工作的銀行家，或因企業債市場反彈，花紅因而增長5%至10%，固定收益交易員薪酬或升10%至15%。至於私募基金及對沖基金，其薪酬料沒有太大變化，因私募信貸及基建投資，抵銷了天使交易及IPO交易減少。

相關文章：【瑞信危機】瑞士要求瑞信取消高層花紅 研究討回已發出花紅

相關文章：【投行花紅】華爾街投行據報削員工獎金池 大摩料至少削花紅30%、高盛此前傳減五成

【ET財智Talk】金價年內將再創新高？白銀比黃金更值博？艾德金融文錦輝分析黃金、 白銀、油價等商品前景及走勢