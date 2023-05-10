▲ 【中國經濟】ING彭藹嬈：全球經濟惡化或進一步拖累中國經濟 未來數月出口料走弱

地4月出口按年增長8.5%，但進口錄得進一步收縮，按年下跌7.9%。ING銀行大中華經濟師彭藹嬈表示，全球經濟情況惡化或會進一步拖累今年中國經濟。

她指，4月進出口數據的焦點是進口錄得進一步收縮，按年跌幅由3月的1.4%擴大至7.9%。疲弱的進口數據使4月出口錄得按年8.5%的增長黯然失色。另外需注意，出口增長主要受去年封城的低基數影響。

彭藹嬈提到，如果按月計，4月出口下跌6.4%，進口下跌9.7%。 全球經濟放緩對中國出口的影響愈來愈明顯。不少進口貨物是用於製造出口產品，因此進口下滑暗示未來數月出口將進一步受到影響。半導體出口於4月已錄得按年8%的跌幅。

料寬幣策機會微

她表示，全球經濟放緩加劇内地製造業的弱勢。政府更有可能推出財政刺激措施支持製造業的勞動力市場。雖然房地產市場有所回暖並為經濟帶來一定動力，但復甦仍在起步階段。政府最有可能推出的刺激經濟措施是為本地生產的電動車和消費者電子產品提供補貼以及加快建造基建設施。

ING認為，除非內地企業投資後勁不繼，否則寬鬆的貨幣政策不會是有效的應對措施。今年第一季强勁的貸款需求已證明内地企業投資仍然穩固。因此，人民銀行現階段會傾向維持政策不變。

倡政府全力提振消費情緒

至於景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭表示，進口不及預期，可能表明隨著中國作為世界第二大經濟體持續反彈，中國家庭消費仍有待增長。最近的黃金周假期數據顯示，家庭願意在體驗消費上釋放購買力，比如外出就餐及國內短程旅遊，但未有準備購買副消費品及產品。

他認為未來數月，政策制定者傾向於全力提振消費者及私企的情緒，這應該會對支出產生正面影響。

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編輯：姚卓然