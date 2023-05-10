▲ 【業績｜生科】再鼎醫藥首季虧損收窄四成 產品收入按年增長36%

再鼎醫藥 （09688） 首季虧損收窄四成至4,910萬美元，每股普通股虧損為0.05美元，而虧損淨額減少主要是由於 產品收入增長高於經營費用的增長和包括利息收益及匯兌收益在內的營業外收入增 加。

期內，公司產品收入合計為6,280萬美元，按年增長36%。按產品表現，則樂的產品淨收入繼續增長，按年增長44.2%。公司認為則樂自今年起有望成為中國卵巢癌PARP抑制劑領域的領軍者。

至於愛普盾首季產品收入為1,330萬美元，按年增長4.3%；擎樂產品收入為130萬美元，按年跌56.7%；紐再樂產品收入為550萬美元，按年增近7倍。

另外，中國國家醫療保障局（NHSA）發佈的更新 版國家醫保目錄於2023年3月1日正式生效。擎樂和紐再樂均被納入更新版目錄。同時，愛普盾已被列入96個由省級或市級政府指導的區域定制商業健康保險計劃，高於去年底的87個。

再鼎醫藥總裁兼首席運營官Josh Smiley表示，展望未來數年，今年中國的宏觀環境對於再鼎醫藥這 樣擁有創新療法、能夠滿足巨大未滿足醫療需求的公司，呈現利好。公司預計今年接下來將繼續保持強勁的增長勢頭。

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編輯：姚卓然