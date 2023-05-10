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【美國經濟】索羅斯戰友Stanley Druckenmiller︰美國經濟在衰退邊緣中徘徊　將會出現硬著陸

宏觀解讀 09:12 2023/05/10

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【美國經濟】索羅斯戰友Stanley Druckenmiller︰美國經濟在衰退邊緣中徘徊　將會出現硬著陸

索羅斯戰友，著名對沖基金經理Stanley Druckenmiller表示，美國經濟在衰退邊緣中徘徊，並預測將會出現硬著陸。Stanley Druckenmiller認為，美國經濟下滑將於本季出現，較他之前預期的更早。他指，多種因素包括零售銷售下降、美國地區性銀行的動盪，促使他加快對經濟衰退的預測，

Stanley Druckenmiller將硬著陸定義為失業率超過5%，企業利潤至少下滑20%，以及破產率上升。

他補充，並未預測情勢會比2008年更差。不過，要成為優秀的風險管理者，若對真正非常差的事不持開放態度，那就太天真。

他建議股票對沖基金目前要保守，但表示在接下來的幾年，將擁有難以置信的機會，但出現前一定要保住資本。隨著經濟走出衰退，預測銅業、房地產業、生物科技公司和專注於人工智能的公司可能大為受益。

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責任編輯︰梁浩碩

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